Грувз: выбрал Кокса, чтобы начать с лёгкого соперника

Британский боксёр второго среднего весе Джордж Грувз признался, что выбрал Джейми Кокса в соперники по первому бою Всемирной серии бокса, чтобы начать турнир с простого боя. Грувз является чемпионом мира по версии WBA и имел право первого выбора при распределении пар 1/4 финала.

«Мы с Джейми старые приятели, давно знакомы. Я предоставил ему отличную возможность, он будет драться за мировой титул. Это также стратегический шаг. Турнир длинный, так что на первый раз я выбрал лёгкого соперника», — приводит слова Грувза Boxing Scene.