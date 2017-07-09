Енджейчик: не для пиара предлагала сразиться с Шевченко

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Йоанна Енджейчик заявила, что всерьёз предлагала в последний момент заменить Аманду Нуньес в бою с Валентиной Шевченко. Нуньес снялась с поединка в вечер боя.

«Времени было недостаточно, но если бы они согласились, я вышла бы на бой. Это было не только для веселья и пиара. Я профессиональная спортсменка и действительно хотела драться.

У меня с Валентиной Шевченко нет конфликта, у нас хорошие отношения. Я не схожу с ума по бою с Валентиной. Просто хотела выручить фанатов и спасти шоу на UFC 213", — приводит слова Енджейчик Bloody Elbow.