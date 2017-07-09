Пирог: сложилось впечатление, что у Лебедева не было блеска в глазах

Бывший чемпион мира в среднем весе Дмитрий Пирог считает, что чемпион WBA в первой тяжёлой категории Денис Лебедев был не сильно мотивирован в поединке с Марком Флэнаганом. Россиянин выиграл единогласным решением судей.

«На мой взгляд, Денис сделал ровно столько, сколько было необходимо для победы. Но мы, как болельщики, всегда хотим большего. Я ждал, когда он попадёт плотно. Ждал, когда он ускорится, прибавит, станет плотнее бить, сократит дистанцию. Но получилось так, как получилось. В любом случае это неплохой бой для Дениса.

У меня, правда, сложилось впечатление, что у Дениса не было блеска в глазах. Почему? Сложно сказать. В принципе, это очень нужный бой. После поражения нужен такой бой, чтобы появилась психологическая уверенность. В каждом раунде Денис был бесспорно лучше. При этом следующий его соперник будет в разы лучше», — сказал Пирог в программе «Все на матч».