Уиттакер: мне суждено сразиться с Биспингом

Новоиспечённый временный чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер намерен провести поединок с обладателем основного титула Майклом Биспингом. Ранее глава UFC Дэна Уайт говорил, что Биспингу придётся провести защиту титула в бою с временным чемпионом.

«Я готов драться с Биспингом в следующем бою. Верю, что нам суждено провести поединок, и я с нетерпением его жду.

Думаю, люди меня недооценивали. Я плавал под радарами. В каждом бою я даю действиям говорить громче моих слов. Я убеждён, что нам с Биспингом суждено сразиться», — приводит слова Уиттакера MMA Weekly.