Рябинский: Лебедеву не нужен был нокаут в бою с Флэнаганом

Глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский прокомментировал победу чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super) в первом тяжёлом весе 37-летний россиянина Дениса Лебедева (30-2-0, 22 КО) над 27-летним австралийцем Марком Флэнаганом (22-5-0, 15 КО). Лебедев победил единогласным решением судей.



«Денис провёл бой на классе и победил мастеровитого соперника. Да, не было нокаута, но он и не был нужен. Преимущество Дениса сегодня было подавляющим», — цитирует Рябинского официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».