Малиньяджи: Макгегор должен быть сильным и не паниковать в бою с Мейвезером

Бывший чемпион мира Поли Малиньяджи дал совет Конору Мкакгрегору на предстоящий поединок с Флойдом Мейвезером-младшим, который состоится 26 августа в Лас-Вегасе.



«У Конора психология победителя. Вам не выйти на этот уровень, не являясь победителем по природе. И я думаю, что в этом бою Конор будет очень в себя верить. Он всегда был парнем с крайней уверенностью в себе. Вопрос в том, сможете ли вы сохранять в себе эту уверенность, когда всё складывается не так здорово. В эти моменты проявляется внутренний характер, это непросто.



Конор должен обладать этой уверенностью, потому как вероятность того, что в этом бою его ждут трудные моменты, очень высока. Так что он должен обладать этой ментальной решимостью, чтобы справляться с этими моментами без паники, потому что это приводит к большему количеству ошибок», — цитирует Малиньяджи BoxingScene.