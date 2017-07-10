Хук: посмотрим, насколько хорош будет Усик в бою со мной

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Марко Хук прокомментировал распределение пар на турнир Всемирной боксёрской суперсерии, по итогам которого ему в соперники достался украинец Александр Усик, ныне владеющий титулом чемпиона мира WBO.



«Это для меня желанный оппонент. Люди говорят, что он действительно хорош. Он олимпийский чемпион и чемпион мира. Но посмотрим, каков он будет, когда встретится со мной», — приводит слова немецкого боксёра интернет-издание BoxingScene.