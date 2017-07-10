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В бою с Кудряшовым Дортикос выставит на кон титул WBA

10 июля 2017, понедельник. 16:06. Бокс/ММА

В поединке между россиянином Дмитрием Кудряшовым и Юниером Дортикосом на кону будет стоять принадлежащий кубинцу титул регулярного чемпиона мира WBA в первом тяжёлом весе. Об этом рассказал менеджер Кудряшова Василий Костенко.

Встреча Кудряшова с Дортикосом состоится в рамках турнира Всемирной боксёрской суперсерии. Дата и место поединка пока не определены.

«Дата и место проведения боя не определены, но Дортикос выставит на бой пояс регулярного чемпиона WBA.

Первый этап подготовки Дмитрия пройдёт, как обычно, в горной местности, в Приэльбрусье. А уже вся техническая подготовка и спарринги — в Лос-Анджелесе. План работы будет выработан позже, но думаю, что у Дмитрия будет не менее трёх спарринг-партнеров. Сейчас готовим список боксёров с учётом антропометрии Дортикоса и особенностей его манеры ведения боёв», — цитирует Костенко «Р-Спорт».

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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Дмитрий Кудряшов WBA
Новости. Бокс/ММА
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