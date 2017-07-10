В бою с Кудряшовым Дортикос выставит на кон титул WBA

В поединке между россиянином Дмитрием Кудряшовым и Юниером Дортикосом на кону будет стоять принадлежащий кубинцу титул регулярного чемпиона мира WBA в первом тяжёлом весе. Об этом рассказал менеджер Кудряшова Василий Костенко.



Встреча Кудряшова с Дортикосом состоится в рамках турнира Всемирной боксёрской суперсерии. Дата и место поединка пока не определены.



«Дата и место проведения боя не определены, но Дортикос выставит на бой пояс регулярного чемпиона WBA.



Первый этап подготовки Дмитрия пройдёт, как обычно, в горной местности, в Приэльбрусье. А уже вся техническая подготовка и спарринги — в Лос-Анджелесе. План работы будет выработан позже, но думаю, что у Дмитрия будет не менее трёх спарринг-партнеров. Сейчас готовим список боксёров с учётом антропометрии Дортикоса и особенностей его манеры ведения боёв», — цитирует Костенко «Р-Спорт».