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Бивол: Ковалёв был не готов ко второму бою с Уордом и заплатил за это

10 июля 2017, понедельник. 19:13. Бокс/ММА

Российский боксёр полутяжёлого веса Дмитрий Бивол заявил, что удары ниже пояса не сыграли решающей роли в поражении Сергея Ковалёва от Андре Уорда.

«Бой шёл не по сценарию Ковалёва, мягко говоря. В первом бою Сергей красиво боксировал. Он сокращал дистанцию, проводил комбинации, а затем отскакивал, заставляя Уорда драться с тенью. В этот раз было по-другому. Ковалёв оставался на средней дистанции после своих атак, позволяя Уорду контратаковать с его предпочтительной дистанции. Это была техническая ошибка.

Но самой большой ошибкой было его физическое состояние, повлиявшее на базовую работу. При плохом состоянии ты потеряешь базовое мастерство. К сожалению, к четвёртому раунду Сергей явно сдал, а Уорд только начал включаться полностью.

Ковалёв потерял темп, замедлился и стал уязвим к старым трюкам Уорда. Решающим фактором стало состояние Сергея. Конечно, рефери виноват. Он должен был несколько раз предупредить Уорда за грязные действия, но… Ковалёв не был готов к бою и заплатил за это", — цитирует Бивола Boxing Scene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Андре Уорд Сергей Ковалёв
Новости. Бокс/ММА
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