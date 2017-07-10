Бивол: Ковалёв был не готов ко второму бою с Уордом и заплатил за это

Российский боксёр полутяжёлого веса Дмитрий Бивол заявил, что удары ниже пояса не сыграли решающей роли в поражении Сергея Ковалёва от Андре Уорда.

«Бой шёл не по сценарию Ковалёва, мягко говоря. В первом бою Сергей красиво боксировал. Он сокращал дистанцию, проводил комбинации, а затем отскакивал, заставляя Уорда драться с тенью. В этот раз было по-другому. Ковалёв оставался на средней дистанции после своих атак, позволяя Уорду контратаковать с его предпочтительной дистанции. Это была техническая ошибка.

Но самой большой ошибкой было его физическое состояние, повлиявшее на базовую работу. При плохом состоянии ты потеряешь базовое мастерство. К сожалению, к четвёртому раунду Сергей явно сдал, а Уорд только начал включаться полностью.

Ковалёв потерял темп, замедлился и стал уязвим к старым трюкам Уорда. Решающим фактором стало состояние Сергея. Конечно, рефери виноват. Он должен был несколько раз предупредить Уорда за грязные действия, но… Ковалёв не был готов к бою и заплатил за это", — цитирует Бивола Boxing Scene.