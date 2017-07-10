Экс-боец UFC Мусаси подписал контракт с Bellator

Боец смешанного стиля Гегард Мусаси заключил контракт с организацией Bellator, сообщает MMA Junkie. Предыдущие четыре года Мусаси провёл в UFC, но организация не стала продлевать контракт с ним, сочтя его финансовые требования завышенными.

В UFC Мусаси провёл 12 боёв, девять из которых выиграл, включая пять последних. Среди побеждённых Мусаси такие известные бойцы, как Дэн Хендерсон, Витор Белфорт и Крис Уэйдман. Всех троих 31-летний Мусаси победил досрочно. Ранее он выступал в таких организациях, как Strikeforce и Dream.