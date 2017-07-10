Котто: жду двух последних боёв перед завершением карьеры

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Мигель Котто (40-5, 33 KO) подтвердил намерение завершить карьеру, проведя ещё два поединка.

«Я наслаждаюсь последними месяцами в боксе. Мы уже ждём двух последних боёв перед завершением карьеры», — приводит слова Котто Boxing Scene.

26 августа Котто сразится с Йосихиро Камегаи. Для него это будет первый бой с ноября 2015 года, когда Котто единогласным решением судей уступил Саулю Альваресу. На кону будет стоять вакантный пояс чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO.