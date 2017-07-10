Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Тренер Нуньес: победа над Шевченко — лучший ответ тем, кто слишком много говорит

10 июля 2017, понедельник. 22:56. Бокс/ММА

Конан Сильвейра, тренер чемпионки UFC Аманды Нуньес, заявил, что спортсменка ответит на критику главы UFC Дэны Уайта, побив Валентину Шевченко. Их бой на UFC 213 сорвался из-за проблем Нуньес со здоровьем.

«Она почувствовала это ещё до взвешивания. В Лас-Вегасе слишком жарко и это наложилось на её хронический синусит. А сгонка веса не помогает, поскольку приводит к обезвоживанию. Не хочу винить сгонку, но она не пошла на пользу.

Такое случалось раньше, но нам удавалось восстановиться. Но тогда всё было не так плохо. Люди не понимают, что это большая ответственность. Ты многое вкладываешь, чтобы оказаться в таком положении. И должен быть готов на 100%.

Каждый, у кого есть рот, может говорить, что хочет. Бой состоится, мы хотим его. Нам назначат новую дату, и скажу вот что: результат не будет отличаться от того, что мы планировали. Валентина — отличный соперник, но Аманда защитит свой пояс. Это лучший ответ тем, кто слишком много говорит", — цитирует Сильвейру MMA Fighting.

Источник: MMA Fighting Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
UFC
Новости. Бокс/ММА
11 июля 2017, вторник
00:01 Фроч: Макгрегору будет очень трудно подойти к Мейвезеру, не говоря уж об ударе
10 июля 2017, понедельник
22:56 Тренер Нуньес: победа над Шевченко — лучший ответ тем, кто слишком много говорит
21:44 Котто: жду двух последних боёв перед завершением карьеры
20:41 Экс-боец UFC Мусаси подписал контракт с Bellator
19:13 Бивол: Ковалёв был не готов ко второму бою с Уордом и заплатил за это
18:25 Мир: Митрион — невероятно крутой парень, я хотел бы сразиться с Емельяненко
17:55 Лебедев: было бы интересно провести бой с победителем Всемирной серии бокса
17:00 Адонис Стивенсон сразится с Элейдером Альваресом ранней осенью
16:06 В бою с Кудряшовым Дортикос выставит на кон титул WBA
15:14 Бронер сомневается в качестве прежних оппонентов Гарсии
13:51 Лучшие моменты боя Штырков — Исии
13:10 Хук: посмотрим, насколько хорош будет Усик в бою со мной
11:39 Проводников ждёт стоящего предложения, чтобы вернуться на ринг
10:56 Путин поздравил Лебедева с победой над Флэнаганом
10:29 Роуч: Пакьяо нужно уходить либо провести реванш с Хорном и уйти
09:42 Малиньяджи: Макгрегор должен быть сильным и не паниковать в бою с Мейвезером
08:42 Рябинский: Лебедеву не нужен был нокаут в бою с Флэнаганом
00:59 Уиттакер: мне суждено сразиться с Биспингом
9 июля 2017, воскресенье
23:34 Пирог: сложилось впечатление, что у Лебедева не было блеска в глазах
23:30 Лебедев: на такой бой и настраивался
23:13 Денис Лебедев победил Марка Флэнагана
22:49 Енджейчик: не для пиара предлагала сразиться с Шевченко
21:47 Грувз: выбрал Кокса, чтобы начать с лёгкого соперника
21:01 Нуньес отказалась от боя с Шевченко из-за обострения хронического синусита
20:04 Мирзаев: причина поражения Емельяненко — долгосрочный перерыв в карьере
20:03 Бой Лебедев — Флэнаган начнётся в 21:30 мск
19:35 Юбенк намерен побить Абрахама, Гроувза и Дигейла
17:54 Паркер: хотел бы сразиться с Тайсоном Фьюри, он ещё на вершине
16:18 Бронер: Гарсия не пойдёт напролом
15:29 Юбенк-младший нацелен на бои с Грувзом и Дигейлом
14:35 Шевченко: Нуньес хотела сбросить вес в короткие сроки и тут же вернуть его
13:43 Рябинский: Дортикос — хороший вариант для Кудряшова
13:04 Уайт: поезд Сен-Пьера ушёл, он не будет драться с Биспингом
12:47 Гассиев: я уверен в победе над Влодарчиком
11:59 Нуньес: 100 %, что я вернусь
11:41 Роуч: Хорн — очень грязный боец
10:42 Тренер Головкина: Геннадий на закате карьеры? Бой с Канело удивит вас
10:03 Ромеро: игра ещё не окончена, продолжение следует
09:42 Уайт: бой Нуньес больше не будет главным событием турнира
09:27 Уиттакер и Ромеро получили от UFC бонус $ 50 тыс. за лучший бой вечера
08:37 UFC: Уиттакер завоевал временный титул, Оверем и Олейник одержали победы
03:37 Президент UFC: бой Шевченко — Нуньес может быть перенесён на 9 сентября
02:39 Кудряшов: Дортикос — сильный боксёр, но моя цель — титул чемпиона мира
02:33 Сестра Нуньес: бой с Шевченко обязательно состоится, мы назовём новую дату
00:43 Гассиев сразится с Влодарчиком, Кудряшов — с Дортикосом во Всемирной суперсерии
Все новости RSS
Партнерский контент
Готов ли Поветкин к бою за титул чемпиона мира?
Архив →
© championat.com, 2000–2017