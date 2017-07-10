Тренер Нуньес: победа над Шевченко — лучший ответ тем, кто слишком много говорит

Конан Сильвейра, тренер чемпионки UFC Аманды Нуньес, заявил, что спортсменка ответит на критику главы UFC Дэны Уайта, побив Валентину Шевченко. Их бой на UFC 213 сорвался из-за проблем Нуньес со здоровьем.

«Она почувствовала это ещё до взвешивания. В Лас-Вегасе слишком жарко и это наложилось на её хронический синусит. А сгонка веса не помогает, поскольку приводит к обезвоживанию. Не хочу винить сгонку, но она не пошла на пользу.

Такое случалось раньше, но нам удавалось восстановиться. Но тогда всё было не так плохо. Люди не понимают, что это большая ответственность. Ты многое вкладываешь, чтобы оказаться в таком положении. И должен быть готов на 100%.

Каждый, у кого есть рот, может говорить, что хочет. Бой состоится, мы хотим его. Нам назначат новую дату, и скажу вот что: результат не будет отличаться от того, что мы планировали. Валентина — отличный соперник, но Аманда защитит свой пояс. Это лучший ответ тем, кто слишком много говорит", — цитирует Сильвейру MMA Fighting.