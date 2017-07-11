Лебедев: хотелось бы провести объединительный бой, но это будет проблематично

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBA Денис Лебедев рассказал о своих дальнейших планах после победы над Марком Флэнаганом.

«Это была моя добровольная защита титула, впереди — обязательная. Хотелось бы провести объединительный бой, но многие мои потенциальные соперники будут участвовать в боксерской Суперсерии, поэтому это будет довольно проблематично. В любом случае моя команда найдет мне достойного оппонента, и в ближайшем будущем вы вновь увидите меня на ринге.



С кем бы я хотел провести бой? Я хочу выигрывать чемпионские пояса, мне интересны титульные поединки. Я открыт для любых достойных оппонентов, у меня нет приоритетов. Хочу выходить на ринг и получать удовольствие от бокса, а также радовать своих болельщиков», — цитирует Лебедева «Известия».