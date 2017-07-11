Мейвезер-младший опроверг слухи о многомиллионных долгах перед налоговой США

Флойд Мейвезер-младший опроверг недавно появившиеся в американских СМИ слухи о якобы имеющейся у него задолженности перед налоговыми службами США в десятки миллионов долларов за 2015 год.



«Верьте наполовину всему, что вы видите, и ничему из того, что вы слышите, особенно когда речь идёт о СМИ в этой стране… В то время как все считают мои деньги, предполагая худшее, сообщу факты… Дядя Сэм получил от меня $ 26 млн в 2015 году! Что ещё они от меня могут хотеть? Я уверен, что, если бы было какое-то несоответствие, мне дали бы об этом знать гораздо раньше. Итог — все хотят быть частью шоу «Деньги Мэя», даже IRS (налоговая служба США. — Прим. «Чемпионата»). Это прекрасно. Вы можете складывать числа целый день, однако моя империя — это крепкая скала. Теперь учитывайте и это», — написал Мейвезер в своём «фейсбуке».