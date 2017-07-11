Арум: победа Хорна не обозначена WBO как явная

Американский промоутер Боб Арум, представляющий интересы Мэнни Пакьяо, прокомментировал вердикт, вынесенный независимой судейской коллегией WBO по поединку филиппинца с Джеффом Хорном, состоявшемуся 2 июля в Брисбене. Независимые судьи WBO 10 июля подтвердили, что победа Хорна по очкам в бою с Пакьяо была заслуженной.



«Прежде всего они не заявили, что Хорн явно выиграл бой. У них было пятеро независимых судей. По подсчётам троих из них Хорн одержал победу в близком бою, один выставил ничью, и ещё один отдал победу Пакьяо.



Но это ничего не меняет. Это был бой, который прошёл в равной борьбе. Преимущество можно было посчитать как в одну, так и в другую сторону. По моим подсчётам выиграл Пакьяо с преимуществом в один балл. Но вы знаете, когда бой равный, всё может быть посчитано и в другую сторону.



Мэнни должен решить, что он хочет сделать в будущем. Я узнаю, действительно ли он хочет провести матч-реванш, желает ли продолжать боксировать или из-за своих обязанностей на посту сенатора не может продолжать», — цитирует Арума BoxingScene.