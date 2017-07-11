Макгрегор пообещал друзьям нокаутировать Мейвезера в четвёртом раунде

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор пообещал своим друзьям нокаутировать Флойда Мейвезера-младшего в четвёртом раунде. Об этом заявил источник, приближённый к команде Макгрегора. Бой Мейвезер — Макгрегор состоится 26 августа в Лас-Вегасе и будет проходить в весовой категории до 154 фунтов.



«Конор убеждён, что шокирует мир ещё раз, и он непреклонен, считая, что сделает это на ранней стадии боя. Он давал предсказания и раньше и был способен подтвердить их. Так кто скажет, что он не прав? Он сказал приятелям, что нокаутирует Флойда в четвёртом раунде», — приводит слова источника The Sun.