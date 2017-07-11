IBF: о возможности титульного боя для Поветкина говорить рано

В IBF заявили, что говорить о возможности титульного боя для Александра Поветкина пока рано, несмотря на то что российский супертяжеловес вернулся в рейтинги этой организации. В обновлённом рейтинге Поветкин занимает 13-ю строчку.



«Поветкин только вернулся в рейтинг, и сейчас очень рано говорить о возможности проведения титульных боев по версии IBF», — цитирует представителя пресс-службы IBF «Р-Спорт».

1 июля в Москве Поветкин успешно вернулся на ринг, одержав победу по очкам над украинцем Андреем Руденко.