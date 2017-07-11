Салливан Баррера: Джо Смит мощный боксёр, но он не держит удар

15 июля в Калифорнии состоится поединок в полутяжёлом весе между Саливанном Бареррой (19-1, 14 КО) и Джо Смитом-младшим (23-1, 19 КО).

Незадолго до противостояния Баррера заявил, что считает Смита опасным оппонентом, но с большим недостатком.

«В бою с Фонфарой он показал, что у него нет подбородка. У него есть мощный удар, но я заберу это преимущество. Мы знаем, что он очень мощный, но мы и знаем ошибки, которые он делает. Моя задача — увериться в том, что я использую свою силу как нужно. Вместе с тем я не собираюсь недооценивать навыки Смита», — приводит слова Барреры BoxingScene.