Паркер: бой с Кличко показал, что Джошуа может быть отправлен в нокдаун

Чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозеф Паркер рассказал о потенциальном противостоянии с чемпионом мира по версиям WBA Super/IBF/IBO ЭнтониДжошуа.

«Бой с Кличко показал, что Джошуа может быть отправлен в нокдаун. Но Энтони показал большое сердце и смог вернуться. Когда все сомневались в нём, он вернулся и разрушил планы Кличко.

Он силён, и в нём много мощи. В ринге с ним я бы много двигался и проводил удары по корпусу. Он уверен в себе, он идёт вперёд и прессингует, и, как я сказал, у него большая мощь", — приводит слова Паркера Sky Sports.

Отметим, что следующий бой Джозеф Паркер проведёт против другого британца — Хьюи Фьюри.