Мейвезер: я уже не тот боец, каким был раньше

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший рассказал о ходе тренировочного процесса перед поединком с бойцом UFC Конором Магрегором, дав понять, что его тело уже не справляется с прежними нагрузками.

«Не так важно, что случится 26 августа. Я не могу больше делать это. Моё тело устало. Это очень сложно для меня, говорю людям правду — я не смогу больше этого делать. Моё тело работает на пределе. Сперва это было круто, я думал, что вернусь в форму, но это тяжело. Я не тот, что был два года назад. Я уже не тот же боец. Но это и делает грядущий бой интересным.

У меня много повседневных дел. Совмещать их и тренировки очень сложно", — приводит слова американца BoxingScene.