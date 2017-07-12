Профессиональный бокс в России перейдёт под контроль ФБР

Единственным законным регулятором профессионального бокса в РФ теперь будет Федерация бокса России (ФБР). Как заявил генеральный секретарь ФБР Умар Кремлёв, в реестре минспорта профессиональный бокс был зарегистрирован как отдельная дисциплина. Ранее регулятором данного вида спорта выступала Федерация профессионального бокса России (ФПБР) под руководством Виктора Агеева.



«Федерация бокса России будет регулировать олимпийский и профессиональный бокс. Профессиональный бокс зарегистрирован как новая дисциплина.

У нас будет прозрачная структура, федерация будет выдавать промоутерские лицензии. Все промоутеры будут сдавать экзамены и проходить аттестацию в Федерации бокса России, то же самое касается менеджеров, катменов и других субъектов профессионального бокса. Также будут лицензироваться и проходить медобследования боксеры, а переход из любителей в профессионалы также будет прозрачным», — цитирует Кремлёва официальнвый сайт ФБР.