Макгрегор: в настоящем бою Мейвезер не продержался бы и раунда

Боец UFC Конор Макгрегор выразил уверенность, что легко расправится с Флойдом Мейвезером-младшим в поединке по правилам бокса, который состоится 26 августа в Лас-Вегасе.



«У него маленькие ноги, маленькое туловище и маленькая голова. Я собираюсь нокаутировать его за четыре раунда. Запомните мои слова.



Он окажется без сознания в течение четырёх раундов. Он никогда не встречался с такой подвижностью, мощью и свирепостью. Он дрался с людьми, которые боялись его. Я не боюсь его. Я не боюсь всех этих ограничений правилами. Эти ограничения делают поединок лишь наполовину настоящей битвой, даже на четверть. Это не настоящий бой. Если бы это был настоящий бой, то не продлился бы даже раунда», — цитирует Макгрегора BoxingScene.