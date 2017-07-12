Налоговая США ожидает от Мейвезера-младшего выплаты задолженности в $ 22 млн

Налоговая служба США (IRS) ожидает от американского боксёра Флойда Мейвезера-младшего выплаты задолженности в размере $ 22 млн за 2015 год, утверждает The Review Journal. Интересно, что именно в 2015 году Мейвезер провёл бой с Мэнни Пакьяо, который принёс ему порядка 250 млн.



Мейвезер попросил у IRS отсрочку для погашения задолженности, пообещав заплатить после поединка с Конором Макгрегором, запланированного на 26 августа в Лас-Вегасе. Ожидается, что этот поединок принесёт Флойду не менее $ 100 млн.