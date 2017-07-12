Мейвезер похвастался чеком на $ 100 млн на пресс-конференции с Макгрегором

Флойд Мейвезер-младший в ходе пресс-конференции, посвящённой предстоящему бою с Конором Макгрегором, похвастался чеком на $ 100 млн. Поединок между Макгрегором и Мейвезером будет главным событием вечера профессионального бокса, запланированного на 26 августа в Лас-Вегасе.

В ходе пресс-конференции Мейвезер попросил одного из членов своей команды подать ему рюкзак, из которого достал чек.



«Позвольте мне показать вам, как выглядит боец на $ 100 млн», — заявил Мейвезер.

Видеоролик доступен на официальном канале ESPN в Youtube.