Профи-боксёры РФ будут выплачивать ФБР 7% от гонораров на развитие бокса

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв сообщил, что российские профессиональные боксёры теперь будут платить государству налог 13% с гонораров за проведение в стране поединков и 7% — Федерации бокса России (ФБР). Ранее было объявлено, что ФБР назначена единственным законным регулятором профессионального бокса в России.



«Решение по профессиональному боксу было согласовано с международными организациями. Федерация профессионального бокса России теперь закроется, боксом будет заниматься одна федерация. Всё будет решаться открыто — и переходы боксёров, и налогообложение. Федерация бокса России будет контролировать, чтобы все иностранные боксёры, проводящие бои у нас, платили налоги с гонораров в нашей стране. По нашему регламенту 7% налога с гонорара российских боксёров пойдёт на развитие бокса в стране, а 13% будут выплачиваться государству», — цитирует Кремлёва «Р-Спорт».