Макгрегор: если Мейвезер проявит неуважение, могу двинуть ему локтем

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор пообещал не нарушать правил бокса до тех пор, пока 12-кратный чемпион мира Флойд Мейвезер-младший относится к нему с уважением. Мейвезер и Макгрегор проведут бой 26 августа.

«Скажите ему, что, пока он произносит моё имя с уважением, я буду соблюдать правила бокса. Я буду соблюдать правила маркиза Квинсберри. Пока он называем меня по имени. Если же он отнесётся ко мне с неуважением, я могу двинуть ему локтем в бровь. Всё зависит от него», — приводит слова Макгрегора MMA Fighting.