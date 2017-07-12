Головкин: должен быть в лучшей форме, чтобы воплотить идеи на ринге

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (37-0, 33 KO) рассказал о подготовке к поединку с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-1, 34 KO).

«У Абеля есть новые, захватывающие идеи для этого боя. И я должен быть в лучшей форме, чтобы воплотить их на ринге. Меня не волнует звание лучшего вне зависимости от веса. Это настоящий бой за чемпионский пояс», — приводит слова Головкина Boxing Scene.

Головкин и Альварес сразятся 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile Arena.