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Макгрегор: Мейвезер сказал: «Следующий раз в MMA»

12 июля 2017, среда. 23:42. Бокс/ММА

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор сообщил, что 12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший предложил ему провести бой по правилам смешанных единоборств.

«Он пытался сказать что-то о перчатках. Я ответил: „Ты всегда плачешь из-за перчаток, плачешь из-за их веса“. Потом он пытался сказать что-то вроде „Следующий раз в UFC“ или „Следующий раз в MMA“. Я сказал: „Не говори фигни, которую не собираешься делать“, — приводит слова Макгрегора Bloody Elbow.

26 августа Мейвезер и Макгрегор сразятся по правилам бокса.

Источник: Bloody Elbow Сообщить об ошибке
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Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
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