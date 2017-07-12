Макгрегор: Мейвезер сказал: «Следующий раз в MMA»

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор сообщил, что 12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший предложил ему провести бой по правилам смешанных единоборств.

«Он пытался сказать что-то о перчатках. Я ответил: „Ты всегда плачешь из-за перчаток, плачешь из-за их веса“. Потом он пытался сказать что-то вроде „Следующий раз в UFC“ или „Следующий раз в MMA“. Я сказал: „Не говори фигни, которую не собираешься делать“, — приводит слова Макгрегора Bloody Elbow.

26 августа Мейвезер и Макгрегор сразятся по правилам бокса.