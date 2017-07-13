Гвоздик сразится с Крэйгом Бейкером в андеркарде боя Кроуфорд — Индонго

Украинский боксёр Александр Гвоздик (13-0-0, 11 КО), выступающий в полутяжёлом весе, узнал имя своего следующего соперника. На 19 августа в Линкольне (штат Небраска, США) у Гвоздика запланирован бой в рамках турнира, главным событием которого будет поединок за титул абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе между Теренсом Кроуфордом (владеет поясами WBC и WBO) и Джулиусом Индонго (обладает титулами IBF и IBO).



Соперником Гвоздика в этом бою будет американец Крэйг Бейкер (17-1-0, 13 КО), сообщает BoxingScene.