Бой Бетербиева с Коллингом за звание претендента на титул IBF отменён

Российский боксёр Артур Бетербиев сообщил об отмене боя за звание претендента на титул чемпиона мира IBF в полутяжёлом весе с немцем Энрико Коллингом. Поединок был запланирован на 29 июля в Квебеке (Канада).



«С огромным сожалением сообщаю вам, что, несмотря на многочисленные заявления промоутерской компании GYM о проведении моего претендентского боя против Энрико Коллинга, эта организация приняла сегодня решение отменить поединок. Эта неприятная новость застала меня в самый разгар тренировочного лагеря. Более того, ситуация усугубляется тем, что GYM выпустила вводящий в заблуждение пресс-релиз, в котором сообщается, что мой бой был отменён из-за отказа американских властей выдать мне въездную визу.

Истинная же причина отмены боя состоит в ином. Несмотря на подписанный контракт, GYM выдвинула следующее условие для проведения поединка: я должен был отказаться от своего иска против GYM о признании нашего промоутерского соглашения недействительным. Когда я отказался принять это условие, GYM решила отменить бой», — написал Бетербиев в «Инстаграме».