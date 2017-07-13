Мейвезер — Макгрегору: если так уверен в своей победе, поставь на кон гонорар

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший в ходе пресс-тура перед боем с Конором Макгрегором призвал своего оппонента подкрепить громкие заявления о грядущей победе действиями. Американец предложил ирландскому бойцу поставить на кон свой гонорар, раз он так уверен в победе. Встреча этих спортсменов состоится 26 августа в Лас-Вегасе.



«Если ты веришь в себя, то сделай ставку на весь свой чек. Подними давление. Я не ухожу, не сгибаюсь под давлением. Я лучший. Я знаю, что являюсь лучшим», — цитирует Мейвезера BoxingScene.