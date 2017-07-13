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Уайт: Трамп пришёл бы на бой Мейвезер — Макгрегор, но не хочет портить шоу

13 июля 2017, четверг. 17:37. Бокс/ММА

Глава UFC Дэна Уайт сообщил, что президент США Дональд Трамп хочет посетить поединок Флойда Мейвезера-младшего и Конора Макгрегора, но боится создать много неудобств своим появлением.

«Они звонили мне вчера. Не думаю, что они придут, но будут смотреть. Трамп точно хотел прийти. Но он считает, что испортит шоу, если придёт. Спецслужбам придётся перерыть весь зал, перекрыть улицы и создать ужасные пробки», — приводит слова Уайта Washington Post.

Мейвезер-младший и Макгрегор сразятся 26 августа в Лас-Вегасе.

Источник: Washington Post Сообщить об ошибке
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Теги
Дэна Уайт Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
13 июля 2017, четверг
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