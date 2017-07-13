Ариас: приду за победителем боя Головкин — Альварес

27-летний непобеждённый американский средневес Луис Ариас (18-0, 9 КО) заявил, что готов к тому, чтобы стать единственным чемпионом в своей весовой категории.

«Каждый боксёр в среднем весе должен запомнить, что я приду за ним. Особенно это касается победителя боя между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. Билли Джо Сондерс также будет бит. У меня есть необходимые навыки, большое сердце и жажда к победам, чтобы объединить все титулы в нашем дивизионе», — приводит слова Ариаса BoxingScene.

В предыдущем поединке Луис Ариас в бою за региональный титул USBA досрочно одолел россиянина Арифа Магомедова.