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Мейвезер: многие говорят, что Макгрегор — расист, но меня это не волнует

14 июля 2017, пятница. 00:57. Бокс/ММА

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший прокомментировал критику в адрес Конора Макгрегора, которого многие обвиняют в расизме.

«Расизм всё ещё существует, но вы знаете, когда я получаю какой-то негатив, я всегда стараюсь обратить его во что-то положительное. Многие говорят, что Макгрегор — расист, но меня это не волнует. Что есть, то есть. У него есть полное право на свои чувства. Я же буду оставаться в своей зоне и буду сосредоточен», — приводит слова Мейвезера BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
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