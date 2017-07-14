Мейвезер: многие говорят, что Макгрегор — расист, но меня это не волнует

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший прокомментировал критику в адрес Конора Макгрегора, которого многие обвиняют в расизме.

«Расизм всё ещё существует, но вы знаете, когда я получаю какой-то негатив, я всегда стараюсь обратить его во что-то положительное. Многие говорят, что Макгрегор — расист, но меня это не волнует. Что есть, то есть. У него есть полное право на свои чувства. Я же буду оставаться в своей зоне и буду сосредоточен», — приводит слова Мейвезера BoxingScene.