Ломаченко: перееду Ригондо, как танк

Чемпион мира в первом лёгком весе по версии WBO Василий Ломаченко прокомментировал возможность проведения боя с чемпионом WBA в полулёгком весе Гильермо Ригондо.



«Лично я хотел бы встретиться с Майки Гарсией. Я сторонник той точки зрения, что нужно проводить бои, которые поддерживают фанаты, которые нравятся людям. Фанаты много говорят о моём поединке с Ригондо. Я бы с удовольствием встретился с ним.

Это не я вызываю его в ринг, не я прошу боя с ним, а он хочет драться со мной. Но он должен понимать, что если мы выйдем в ринг, то я перееду его, как танк», — приводит слова Ломаченко Fight Hub TV.