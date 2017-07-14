Менеджер Ломаченко: если в 130 фунтах не будет хороших боёв, перейдём в 135

Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас заявил, что украинец сменит весовую категорию, если не сможет заполучить достойных соперников в 130 фунтах. На 5 августа в Лос-Анджелесе у Ломаченко запланирована защита титула чемпиона мира WBO в первом лёгком весе в бою с Мигелем Марриагой. Если в этом бою всё сложится хорошо, то ожидается, что Ломаченко вернётся на ринг в декабре. Сам украинец желает проведения объединительных боёв.



«У Top Rank уже есть дата для его следующего боя. Так что у нас есть план относительно следующего возвращения на ринг. Я хочу, чтобы у нас были хорошие бои в 130 фунтах. Почему бы и нет? Но если на горизонте ничего не появится, мы не станем думать дважды. Мы перейдём в 135 фунтов», — цитирует Климаса BoxingScene.