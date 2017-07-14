Мейвезер-младший забросал Макгрегора деньгами на пресс-конференции

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший в ходе очередной пресс-конференции, проходившей в Нью-Йорке в рамках пресс-тура к бою с Конором Макгрегором, устроил своему сопернику «денежный душ». В какой-то момент американец начал доставать деньги из рюкзака и осыпать ими Макгрегора.



26 августа этим спортсменам предстоит встретиться на ринге в Лас-Вегасе в поединке, который будет проходить по правилам бокса в весовой категории 154 фунта.

Видео доступно на официальном канале американской телекомпании ESPN в Youtube.