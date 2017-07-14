Брайан Вилория вернётся на ринг 9 сентября

Четырёхкратный чемпион мира Брайан Вилория (37-5-0, 22 KO), владевший титулами в двух весовых категориях, вернётся на ринг 9 сентября. На эту дату у американца запланирован поединок на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США) в андеркарде матча-реванша между никарагуанцем Романом Гонсалесом и таиландцем Срисакетом Сор Рунгвисаи. Соперник Вилории пока не определён.



«Я очень воодушевлён возвращением в рамках этого большого турнира… Я чувствую себя обновлённым и сильным, и ничто не остановит меня на пути к чемпионскому титулу», — заявил Вилория, слова которого приводит BoxingScene.