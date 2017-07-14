Омар Чавес проведёт бой с Роберто Гарсией

Мексиканский боксёр среднего веса Омар Чавес (36-3-1, 24 КО), один из сыновей легендарного Хулио Сезара Чавеса, вернётся на ринг 12 августа в Монтеррее (Мексика). На эту дату у него запланирован поединок с соотечественником Роберто Гарсией (40-3-0, 24 КО), информирует интернет-издание BoxingScene.



Последний свой бой Омар провёл в апреле нынешнего года против брата Сауля Альвареса Рамона, над которым одержал победу техническим нокаутом, взяв у того реванш за поражение по очкам трёхлетней давности.