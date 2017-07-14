Кормье не верит, что Аманда Нуньес испугалась Валентины Шевченко

Известный боец ММА Даниэль Кормье не понимает обвинений в трусости в адрес чемпионки UFC в легчайшем весе Аманды Нуньес за её отказ от боя с Валентиной Шевченко. Встреча этих спортсменок должна была состояться на турнире UFC 213, однако Нуньес снялась с боя из-за обострения хронического синусита. По словам чемпионки, уже на церемонии взвешивания ей было тяжело дышать.



«Я не верю, что она испугалась. Я считаю, что она была больна. А если она была больна и не могла сражаться, то имела полное право не проводить боя», — цитирует Кормье MMAjunkie.