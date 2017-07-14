Российский боец ММА Гога Шаматава вернётся на ринг 18 августа

Российский боец Гога Шаматава, победитель Гран-при Prime Selection 2016, проведёт свой следующий бой на турнире PrimeSelection, запланированном на 18 августа в Краснодаре, против бразильца Бруно Соузы де Оливейры.



Изначально эти бойцы должны были сразиться 15 июня, однако бой пришлось отменить из-за экстренной госпитализации россиянина в реанимацию с диагнозом пневмомедиастинум. Спустя несколько дней боец был выписан из отделения торакальный хирургии в удовлетворительном состоянии



«По телевизору всё кажется легко, но мало кто понимает, каким трудом это достаётся — за всеми победами, титулами и наградами скрывается очень тяжёлая работа. Даже машины иногда ломаются. Никогда не судите спортсмена за его неудачу или провал — вы и представить не можете, через какие трудности он проходит. Жизнь в спорте труднее, но интереснее. Она требует силы воли и терпения. Если ты спортсмен — гордись этим, пусть даже ты не чемпион. И помни: никогда не сдавайся», — цитирует Шаматаву издание «Известия».