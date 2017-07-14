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Спенс: только Турман может сказать, когда состоится наш бой

14 июля 2017, пятница. 16:59. Бокс/ММА

Чемпион мира во втором полусреднем весе по версии IBF Эррол Спенс не скрывает своего желания встретиться на ринге с чемпионами по другим версиям, в том числе и с Китом Турманом (обладатель поясов WBC и WBA). На данный момент Турман восстанавливается после операции на локте и вряд ли вернётся на ринг ранее декабря.

«Только Кит Турман может вам сказать об этом (когда состоится объединительный бой). Сейчас он восстанавливается после операции. После этого он может пожелать провести разминочный бой. Но я надеюсь, что после всего этого мы сможем сразиться», — цитирует Спенса BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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IBF
Новости. Бокс/ММА
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