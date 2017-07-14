Победители пар Берчельт — Миура и Корралес — Кастелланос могут провести бой

В грядущие выходные во втором полулёгком весе состоятся сразу два титульных поединка. Чемпион мира по версии WBA Super Хесриль Корралес попробует защитить титул в бою с Робинсоном Кастелланосом. А обладатель пояса WBC Мигель Берчельт сразится с Такаси Миурой.

Эрик Гомес, президент промоутерской компании Golden Boy не исключил, что победители этих встреч в дальнейшем могут провести объединительный бой.

«Да, это очень возможно. На данный момент это очень горячий дивизион с одними из лучших бойцов в мире, так что это было бы естественно. Также своей очереди ожидает Фернандо Варгас, рассматривающий возможность поединка с победителем одного из грядущих боёв», — приводит слова Гомеса BoxingScene.

Другими чемпионами во втором полулёгком весе являются Василий Ломаченко (WBO) и Джэрвонта Дэвис (IBF).