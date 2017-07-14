Мейвезер бросил на пол флаг Ирландии на глазах у Макгрегора

Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер во время третьей пресс-конференции, посвященной его поединку с бойцом UFC Конором Макгрегором, позволил себе небрежное отношение к флагу Ирландии.

Выходя на сцену в Нью-Йорке, американец обернулся стягом островного государства, когда же Мейвезер оказался ближе к Макгрегору, он бросил флаг на пол. Видео соответствующего инцидента можно увидеть в «Твиттере».

Отметим, что две предыдущие пресс-конференции состоялись в Лос-Анджелесе и Торонто.