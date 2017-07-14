Абрахаму удалось уложиться в лимит весовой категории

Завтра, 15 июля, в Лондоне пройдёт поединок за титул чемпиона мира во втором среднем по версии IBO между Крисом Юбенком-младшим и Артуром Абрахамом.

На сегодняшней церемонии взвешивания у последнего возникли проблемы с попаданием в лимит весовой категории. Вместо максимально положенных 76,2 кг весы под немцем армянского происхождения показали 77,1 кг.

Тем не менее после изнурительной двухчасовой сгонки Абрахаму удалось пройти взвешивание со второй попытки. Таким образом, титул IBO по-прежнему будет стоять на кону поединка. Также победитель этой пары станет последним участником Всемирной суперсерии бокса. В четвертьфинале турнира Абрахам или Юбенк встретится с Авни Йылдыримом.