Вице-президент Showtime: в контракте на бой Мейвезер-Макгрегор нет опции реванша

Вице-президент канала Showtime Стефен Эспиноза заявил, что в контракте на бой между экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим (49-0, 26 КО) и действующим чемпионом UFC в лёгком весе Конором Макгрегором нет опции реванша.

«В контракте нет никакой опции реванша. Переговоры об этом велись раньше. Но стороны не проявили никакого интереса», — приводит слова Эспинозы BoxingScene.

Поединок между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором пройдёт 26 августа в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.