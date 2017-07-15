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Bellator 181: Кампос победил Гиртца, разбив ему в кровь лицо

15 июля 2017, суббота. 09:50. Бокс/ММА

Завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 181. В главном бою вечера в третий раз за карьеру встречались Дерек Кампос и Брендон Гиртц. Бой был остановлен доктором между вторым и третьим раундами из-за сильного рассечения у Гиртца — в ходе обмена ударами в первом раунде Кампос попал ему коленом по лицу. Кампосу присуждена победа техническим нокаутом.

Bellator 181. Результаты

Дерек Кампос победил Брендона Гиртца техническим нокаутом во втором раунде.
Джон Солтер победил Кендалла Гроува удушающим приёмом в первом раунде.
Эмили Дюкот победила Джессику Миддлтон единогласным решением судей (29-27, 29-28, 29-28).
Джо Уоррен победил Стива Гарсию единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27)
Рафаэль Ловато победил Майка Роудса удушающим приёмом в первом раунде.
Валентин Молдавский победил Карла Сеуманутафу единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-27).

Видео доступно в официальном «Твиттере» Bellator

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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