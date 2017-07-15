Маскаев: работаю над возвращением, но не хочу, чтобы было, как у Ф.Емельяненко

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Олег Маскаев подтвердил, что намерен вернуться на ринг, но не собирается спешить с этим.

«Я продолжаю работать в этом направлении. Я уже приступил к регулярным тренировкам. Мне часто звонит мой тренер и задаёт вопрос, когда я готов провести бой. Но я хочу к своему поединку подойти основательно. Ведь мне уже давно не 15 лет, правильно? И я вовсе не хочу, чтобы со мной получилось то же самое, что и с другими ветеранами спорта, в том числе с Фёдором Емельяненко. Хочу набрать форму. Работаю в этом направлении», — цитирует Маскаева «Советский спорт».