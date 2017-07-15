Макгрегор: четыре года назад я дрался перед 500 зрителями

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор вспомнил путь, который он прошёл до боя с Флойдом Мейвезером-младшим за четыре года.

«Мы в шести неделях от величайшего боя в истории. А четыре года назад я выступал в Лондоне перед 500 фанатами. Теперь же я через шесть недель в четыре раза увеличу своё состояние за половину боя. Это полбоя — никто не будет бить ногами, коленями, локтями.

Четыре года назад я дрался перед 500 фанатами. Теперь участвую в миллиардном бое, и на дурацкую пресс-конференцию приходит 20 тыс. человек. Если это не доказывает, что всё возможно, то я не знаю, что может доказать», — цитирует Макгрегора Boxing Scene.