Уайт: забавно, когда говорят, что Мейвезер и Макгрегор перешли черту

Руководитель UFC Дэна Уайт считает, что Флойд Мейвезер-младший и Конор Макгрегор не перешли черты, оскорбляя друг друга перед боем. Бойцы осыпали друг друга оскорблениями на расовой, сексуальной и национальной почве.

«Думаю, у обоих были свои моменты. Забавно, когда люди говорят, что они зашли слишком далеко. Через полтора месяца эти парни попытаются вырубить друг друга в бессознательное состояние. Словесная война — тоже часть схватки. Это поединок, а не игра в крокет. И это часть сделки», — приводит слова Уайта MMA Fighting.